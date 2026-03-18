A partire da aprile 2021, Intesa Sanpaolo ha avviato un programma chiamato Formula, pensato per supportare le Onlus. Il progetto offre strumenti e risorse attraverso la sua piattaforma online, con l’obiettivo di facilitare le attività delle organizzazioni no profit. La formula si rivolge alle Onlus italiane e fornisce un aiuto concreto per le loro iniziative.

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. La banca partecipa attivamente al crowdfunding destinando un contributo di 2 euro per alcuni dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Articoli correlati

Leggi anche: Le Relazioni Difettose – Perché l’amore non ha una formula giusta?

Prato, Dal Canto studia la formula giusta. Bisogna superare l’ostacolo PoggibonsiTempo di vigilia per il Prato, che domani (calcio d’inizio fissato alle 14,30) ospita il Poggibonsi al Lungobisenzio in occasione del match valido...

Contenuti e approfondimenti su La Formula giusta per aiutare le Onlus

Temi più discussi: Lucidità Sainz: F1 cambi, questa non è la formula giusta; F1 | Vasseur: Non era giusto congelare le posizioni, mi sono divertito; Lotta Leclerc-Hamilton, il sollievo di Vasseur: Preferisco lasciarli correre che dare ordini, scelta giusta!; Sainz accusa: La F1 sta vendendo una bugia.

La Formula (giusta) per aiutare le OnlusFormula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, ... ilgiorno.it

Per la sanità la formula giusta è più Stato e meno RegioniPrendiamo atto che l’aziendalismo non funziona più. La soluzione sta nella formula più Stato e meno Regioni, da tradurre in agenzificazione del SSN. Un sistema che realizzi l’uniformità reale delle ... quotidianosanita.it

L’ex pilota colombiano Juan Pablo Montoya ci va già durissimo contro Max Verstappen e Lando Norris. La Formula 1 dovrebbe dargli una lezione: https://fanpa.ge/NxO71 - facebook.com facebook

Döllner, 'in Formula 1 per competere per il campionato entro il 2030'. Abbiamo trasformato in risultati ciò che abbiamo imparato dalle sfide #ANSAmotori #ANSA x.com