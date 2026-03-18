La finale di Coppa d’Africa del 17 marzo 2026 si è trasformata in una scena surreale a causa dell’utilizzo del Var. La partita, che dovrebbe essere un momento di sport e competizione, si è conclusa con decisioni che hanno suscitato molte polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La serata ha mostrato come il sistema di revisione delle decisioni arbitrali possa alterare l’andamento di un evento sportivo.

Quella che era una commedia d’avanspettacolo, nella serata del 17 marzo 2026 è diventata una farsa. La rappresentazione migliore di cos’è, cosa è diventato, il calcio nell’èra del Var. L’edizione 2025 della Coppa delle nazioni africane, ospitata dal Marocco, è stata vinta dal Marocco ai supplementari giudiziari dei supplementari calcistici. L’esultanza del Senegal al Moulay Abdallah Stadium di Rabat, quella vista da tutti coloro che hanno assistito alla finale, non è mai esistita davvero. I giudici della Commissione d’appello della Confederazione africana hanno fatto il segno del rettangolo, ci hanno messo due mesi a riguardare quanto era accaduto, hanno sentenziato che quello che è stato non c’è stato, che il Senegal non aveva vinto e che a vincere è stato il Marocco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La finale di Coppa d’Africa è il miglior esempio della distopia del Var

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