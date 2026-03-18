La disavventura finisce in tribunale Multato sul bus ma non era lui | At sanziona chi dà un nome falso

A Firenze, un passeggero multato sul bus si è dichiarato privo di documenti e ha fornito un nome e una data di nascita di una terza persona, sostenendo di non essere lui. La situazione è finita in tribunale, poiché l’azienda di trasporti ha sanzionato chi aveva fornito un’identità falsa, anche se non si trattava della sua. La vicenda riguarda più di un episodio di questo tipo avvenuto su tratte di Autolinee Toscane.

FIRENZE Succede che qualcuno, pescato più di una volta senza biglietto su una tratta di Autolinee Toscane, si dica senza documenti e riferisca nome e data di nascita di una terza persona. Succede poi che quelle contravvenzioni vengano notificate chissà dove. Succede infine che una società di recupero, a cui Autolinee Toscane ha ceduto il credito, cerchi il "multato" per incassare quanto dovuto. Disavventura di un fiorentino, vittima di furto d’identità, che ora finisce davanti al giudice di pace. Ma che è diventata anche uno sfogo sui social. "Ho dovuto spendere tempo e denaro perché Autolinee Toscane può elevare multe a chi, in assenza di documenti, fornisce generalità fasulle", un passaggio del post. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La disavventura finisce in tribunale. Multato sul bus, ma non era lui: "At sanziona chi dà un nome falso" Articoli correlati Patente revocata da otto anni per assenza di requisiti morali, ma lui circola lo stesso: la sua corsa finisce a San Francesco al Campo, multato per 5mila euroUn 38enne stava guidando indisturbato da otto anni, ossia da quando la patente gli era stata revocata per assenza di requisiti morali, in seguito a... Vomero, sangue e panico sul bus. Avvocata accoltellata da uno sconosciuto. Lui, fermato, urla il nome di Gratteri – Il videoUna donna, di professione avvocato, è stata accoltellata su un autobus della linea C32 a Napoli, ieri sera in via Simone Martini, nel cuore del...