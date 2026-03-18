La destra avanza in Colombia | i suoi motori? Consumismo e ‘beneficios mutuos’

Domenica 8 marzo si sono svolte le elezioni legislative in Colombia per rinnovare la Camera e il Senato. La destra ha ottenuto risultati significativi, mentre il Pacto Histórico, coalizione guidata dal Presidente Gustavo Petro, ha conquistato la maggioranza al Senato con quattro seggi. Le urne hanno visto un'alta partecipazione, con i cittadini che si sono espressi sui rappresentanti da eleggere per il prossimo mandato.

Domenica 8 marzo, in Colombia si è votato per il rinnovo di Camera e Senato. Se il Pacto Histórico, la coalizione progressista con a capo il Presidente della Repubblica Gustavo Petro, ha vinto al Senato con 4.416.000 voti, la destra del Centro Democrático dell’ex premier Álvaro Uribe la tallona con oltre 3 milioni, seguita dai partiti del Centro, che tra Liberali e Conservatori hanno totalizzato circa 5 milioni. L’8 marzo, festa della donna, ha portato fortuna e voti a Paloma Valencia, del Centro Democrático, che con oltre 3 milioni ha vinto la candidatura per la Gran Consulta por Colombia, la coalizione di centrodestra che cercherà di strappare a Petro la presidenza il 31 maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La destra avanza in Colombia: i suoi motori? Consumismo e ‘beneficios mutuos’ Articoli correlati Elezioni Aragona: avanza l’estrema destraAlle elezioni regionali in Aragona vince il Partito Popolare ma senza ottenere la maggioranza. Leggi anche: Motori accesi e cronometri pronti: le auto d'epoca in gara per la 'Destra e Sinistra Po'