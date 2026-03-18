la cremonese esonera davide nicola

La Cremonese ha deciso di esonerare Davide Nicola dopo la sconfitta contro la Fiorentina avvenuta lunedì. La squadra ha annunciato ufficialmente il divorzio con l'allenatore, senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse. La decisione arriva in seguito ai risultati recenti e alle prestazioni della formazione durante la stagione. La società ha già iniziato a cercare un nuovo tecnico per guidare la squadra.

Fatale la sconfitta di lunedì con la Fiorentina CREMONA - Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. La società grigiorossa ha annunciato in una nota di "aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra" il 53enne tecnico piemontese. "Il club grigiorosso desidera ringraziare l'allenatore e il suo staff per la professionalità, l'impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona", il congedo della società. Ingaggiato la scorsa estate per guidare i grigiorossi al ritorno in serie A, Nicola era partito benissimo con le vittorie su Milan e Sassuolo, con la Cremonese imbattuta nelle prime 5 giornate e capace di issarsi fino all'ottava posizione con 20 punti in 14 partite. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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