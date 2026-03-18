AREZZO Tutto pronto per la quarta edizione de " La Corsa dell’Acqua " organizzata da Nuove Acque con il supporto tecnico della Polisportiva Policiano e che vanta anche il patrocinio e la collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Arezzo. A poche ore dalla seconda fase delle iscrizioni gli atleti che hanno aderito sono oltre 230, segno di come la corsa sia entrata in pianta stabile nel calendario podistico aretino e non solo. Come detto c’è ancora tempo per le iscrizioni: fino a domani anche sulla piattaforma Icron al costo di 8 euro, mentre il giorno della gara – domenica 22 marzo – sarà possibile iscriversi al costo di 10 euro. L’appuntamento è per le ore 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "La Corsa dell’Acqua". Sono già 230 le iscrizioni

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