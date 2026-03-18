La Coppa d’Africa non è ancora finita Il Senegal annuncia controricorso | Una farsa eseguito un ordine Cosa può succedere ora

Il Senegal ha deciso di presentare un controricorso in seguito alla decisione di annullare la partita contro il Marocco, dopo un rigore assegnato all’ultimo secondo. La gara è durata quasi tre ore, con 23 minuti di recupero nei tempi regolamentari, e si è conclusa con il Senegal che ha abbandonato il campo. Dopo due mesi, è stato stabilito un ribaltone “a tavolino”.

Il Senegal abbandona il campo dopo un rigore assegnato al Marocco all’ultimo secondo, 23 minuti di recupero nei tempi regolamentari, tempo totale di quasi tre ore, poi il ribaltone “ a tavolino “ dopo due mesi. E no, la finale di Coppa d’Africa 2025 non è ancora finita. Perché dopo la vittoria a tavolino del Marocco – comunicata dalla Caf ieri sera, che ha accolto il reclamo della nazionale marocchina – il Senegal ha dichiarato che presenterà ricorso contro la decisione della Commissione d’appello della Confederazione africana. Ad annunciarlo è stato Abdoulaye Seydou Sow, segretario generale della Federcalcio senegalese: “ Non ci tireremo indietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Coppa d’Africa non è ancora finita. Il Senegal annuncia controricorso: “Una farsa, eseguito un ordine”. Cosa può succedere ora Articoli correlati Leggi anche: Coppa d’Africa, non è ancora finita? Il Senegal annuncia un contro-ricorso dopo la vittoria a tavolino del Marocco! Le ultimissime Leggi anche: Coppa D'Africa, il ricorso del Senegal: "Decisione farsa, presa per eseguire un ordine" Coppa d'Africa al Senegal, la ricostruzione di quello che è successo nel finale | Sky Calcio Club Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Coppa d'Africa non è ancora finita... Temi più discussi: La Coppa d'Africa è tolta al Senegal, Marocco decretato campione; Marocco vince Coppa d'Africa... dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato; Ribaltone clamoroso: la CAF toglie la Coppa d'Africa al Senegal e assegna la vittoria al Marocco; Coppa d'Africa, Marocco campione a tavolino: trofeo tolto al Senegal. Evra al veleno contro la CAF: La Coppa d'Africa ha perso credibilità. Poi risponde ai commenti razzistiIl calciatore senegalese naturalizzato francese, si è esposto sui social per la decisione di assegnare la vittoria a tavolino al Marocco dopo due mesi dalla vittoria del Senegal. Poi si scaglia contro ... corrieredellosport.it Coppa d’Africa, revocata la vittoria del Senegal e finale assegnata al MaroccoUna commissione d’appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha assegnato la Coppa d’Africa al Marocco revocando la vittoria conquistata sul campo del Senegal nella finale di gennaio. La CA ... msn.com Il Marocco è stato dichiarato campione della Coppa d'Africa dalla Confederazione africana di calcio (Caf), che ha accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio di Rabat per l'abbandono del campo da parte del Senegal nella finale disputata a gennaio in seg - facebook.com facebook Juve: Zirkzee con Vlahovic Coppa d'Africa data al Marocco! "E adesso l'impresa a San Siro" Retegui e il Milan: contatto! Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport x.com