La città si stringe attorno alla perdita di Lia Gabrielli, decana dei commercianti, che ha gestito il bar di Porta a Lucca fin dall’apertura. Quando aprì per la prima volta, il locale rappresentava un punto di riferimento nel quartiere, creando un senso di comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che l’hanno conosciuta e frequentata nel corso degli anni.

Quando tirò su per la prima volta la saracinesca del bar, per il quartiere di Porta a Lucca fu come se qualcuno avesse acceso improvvisamente la luce. Erano gli anni ’50 e a quei tempi in città c’erano giusto il "Michelangelo", il "Caffè del Teatro", "Stipino" e pochissimi altri. Con quel gesto Lia Gabrielli (nella foto) e il compianto marito Veniero "Egisto" Macchiarini, scomparso giovanissimo, portarono quindi un bel po’ di vita anche all’ingresso sud del centro storico. Una cartolina d’altri tempi che i pietrasantini non hanno mai dimenticato. Per questo oggi saranno in tanti a dare l’ultimo saluto a Lia, il cui bel sorriso si è spento all’età di 94 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città piange Lia Gabrielli. Decana dei commercianti

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