Dopo vent’anni di attesa, si avvia la bonifica dell’ex cava in via Donatori di Sangue a Villasanta. L’intervento sarà realizzato da un privato e prevede la trasformazione dell’area in uno spazio verde pubblico. Verranno effettuate nuove piantumazioni e miglioramenti al parcheggio adiacente alla strada, segnando un cambiamento per quella zona.

Dopo un’attesa di vent’anni si sblocca la bonifica dell’area di via Donatori di Sangue. Una volta effettuato l’intervento a carico del privato, resterà un’ area verde pubblica, con nuove piantumazioni e riqualificazione del parcheggio lungo la strada. È partito lunedì il cantiere per liberare dalla boscaglia l’area connessa a un piano di lottizzazione del 2006 (prima di proprietà di due privati, poi ceduto all’operatore dal fallimento della Via Gramsci srl) che prevedeva, oltre ad alcune palazzine residenziali lungo la via (effettivamente realizzate), anche importanti opere pubbliche mai portate a termine: bonifica dell’area fino alla ferrovia, riqualificazione del verde pubblico, nuove piantumazioni e la messa in sicurezza di viabilità e parcheggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La bonifica di Villasanta. L’ex cava cambierà volto

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