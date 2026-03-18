La bomba biomedicale

Una disputa nel cuore dell’Emilia coinvolge diverse aziende del settore biomedicale e potrebbe influenzare l’intera economia regionale. La questione riguarda una controversia tra due gruppi di imprese che operano nel settore, con conseguenze ancora da valutare. La situazione ha attirato l’attenzione di operatori e istituzioni locali, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi. La disputa si svolge in un contesto di tensione crescente tra i protagonisti.

C’è una vertenza nel cuore dell’Emilia che rischia di avere pesanti ripercussioni sull’economia di tutta la regione. Sul futuro della Gambro Vantive di Medolla, provincia di Modena, gioiello del distretto del biomedicale e azienda simbolo di questo settore, si gioca infatti una partita importante. Il fondo americano Carlyle, proprietario dell’impresa specializzata in apparecchiature per la dialisi e primo grande insediamento in questo distretto, ha infatti annunciato l’intenzione di vendere il sito produttivo, gettando così nell’incertezza circa 500 lavoratori. A chi non si sa. Così come non si è mai avuta chiarezza sugli investimenti e su possibili azioni di rilancio dell’impresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Articoli correlati Biomedicale, in vendita il sito della GambroUn incontro che doveva segnare una prospettiva diversa per il sito di Medolla e che invece ha registrato l’annuncio di vendita dello stabilimento di... Eurosets innova il biomedicale: "Altre 100 assunzioni in tre anni"di Maria Silvia Cabri MEDOLLA (Modena) Introdurre innovazione nelle soluzioni convenzionali: questa la mission di Eurosets con sede a Medolla... LA Bomba