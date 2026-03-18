A Venezia, la Biennale di Fazzolari si confronta con Buttafuoco attraverso inchiostro e lettere, creando un clima di tensione. L’evento si svolge tra le calli e le sale espositive, ma il confronto tra gli autori si svolge anche attraverso carte e richieste formali. La scena si svolge con riferimenti diretti e senza sfumature, evidenziando uno scontro tra figure della letteratura italiana.

Roma. Caro Fazzolari, Buttafuoco si merita la grandezza dell’esilio ma non la carta bollata. Una richiesta: gli risparmi l’uscita alla Gogol. Se il governo Meloni ha intenzione di cacciarlo, ci provi, ma a viso aperto, lo faccia, ma metta fine a questa recita: Buttafuoco è finito nella tabacchiera di Alessandro Giuli e Giuli sembra un orologio a cipolla di Buttafuoco. E’ cominciata con “rispettiamo l’autonomia della Biennale di Venezia”, del suo presidente, Buttafuoco, e si sta concludendo con ispezioni, fascicoli e dossier, richieste di dimissioni di consiglieri anonimi. Un governo che ha dato scarsa prova di come si governa la cultura abbia il coraggio di dire, con onestà (ma si dica): vogliamo obbedienti e non indipendenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Biennale di Fazzolari: inchiostro, lettere, la sfida con Buttafuoco. È Venezia ma sembra la Mosca di Gogol

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Tutto quello che riguarda La Biennale di Fazzolari inchiostro...

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