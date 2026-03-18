Kyiv mette a disposizione i suoi dati militari per allenare l’algoritmo

Kyiv ha deciso di condividere i propri dati militari per l’addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale. La mossa mira a migliorare le capacità tecnologiche e di analisi delle forze armate. Questo scambio di informazioni si inserisce in un contesto in cui i dati raccolti durante i conflitti vengono utilizzati per sviluppare strumenti automatizzati e potenziare le capacità operative.

Nell’èra dell’AI, ogni guerra è utile. Ogni conflitto genera una miriade di dati preziosi, che possono essere usati in altri contesti, per addestrare i propri modelli e rendere il proprio esercito automatizzato – in particolare gli stormi di droni – più letale. Un po’ come per le auto a guida autonoma, dove un incidente in Alabama può insegnare a milioni di altri veicoli in giro per il mondo, ogni guerra può diventare maestra per un’altra. Nessun paese ha capitalizzato su questo principio con la lucidità dell’Ucraina. Mykhailo Fedorov, ministro della Difesa, lo ha tradotto la settimana scorsa in atto amministrativo: il governo di Kyiv ha adottato una risoluzione che apre ai partner internazionali l’accesso ai dataset di combattimento per addestrare modelli di intelligenza artificiale per sistemi unmanned. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Kyiv mette a disposizione i suoi dati militari per allenare l’algoritmo Articoli correlati Per allenare i suoi chatbot Anthropic ha distrutto milioni di libriNel 2024 uno dei fondatori di Anthropic, l’azienda che sviluppa il chatbot Claude, presentò ai suoi dipendenti un piano per «scansionare in modo... Leggi anche: Mosca prepara l’offensiva di primavera, ma con il bel tempo anche Kyiv ha vantaggi militari Tutto quello che riguarda Kyiv mette Argomenti discussi: L'Ue: Nuove sanzioni a Mosca, stop al gas russo. Zelensky oggi a Londra; Media, frammenti di drone russo su piazza Maidan a Kiev. Kyiv mette a disposizione i suoi dati militari per allenare l'algoritmoNell’èra dell’AI, ogni guerra è utile. Ogni conflitto genera una miriade di dati preziosi, che possono essere usati in altri contesti, per addestrare i propri modelli e rendere il proprio esercito ... ilfoglio.it