Kosei Miura cade in corsa ma non pensa a sé | il fantino va ad accarezzare il cavallo accasciato

Il fantino giapponese Kosei Miura è caduto durante una corsa, ma anziché concentrarsi su se stesso si è subito avvicinato al cavallo che si era accasciato, cercando di calmarlo e accarezzarlo. Le immagini mostrano un gesto di attenzione e cura nei confronti dell'animale, senza che Miura pensasse alle proprie ferite o alla propria sicurezza. La scena è stata ripresa da testimoni presenti alla corsa.

Immagini toccanti quelle del fantino giapponese Kosei Miura, che dopo essere caduto in corsa si è preoccupato delle condizioni del cavallo e non delle sue, andando a calmarlo e accarezzarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cavallo al galoppo su via Anticolana: paura ad Anagni, identificato il fantinoDi poche ore fa la diffusione sui social network di un filmato ritraente la scena, catturata da un automobilista in transito, di un cavallo con... Paura a Foggia, fantino cade durante una gara e viene travolto da un cavallo: è graveCaduto durante la quarta corsa mentre gareggiava presso l'Ippodromo dei Sauri di Foggia, Giuseppe D'alconzo si trova ricoverato presso il reparto di...