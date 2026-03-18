Konnan commenta Jade Cargill |   Ha la testa montata

Konnan ha commentato Jade Cargill, affermando che ha la testa montata. La wrestler si sta preparando per difendere il WWE Women’s Championship contro Rhea Ripley a WrestleMania 42, che si terrà il prossimo mese a Las Vegas. La competizione tra le due atlete è ormai alle porte e l’evento è atteso da molti appassionati di wrestling.

Jade Cargill si prepara a difendere il WWE Women’s Championship contro Rhea Ripley a WrestleMania 42, in programma il prossimo mese a Las Vegas. Nelle ultime settimane, le due superstar sono state protagoniste di diversi confronti sul ring, alzando sempre di più la tensione in vista del loro attesissimo match. Durante i promo, però, Cargill ha oltrepassato il limite, portando la rivalità su un piano personale. In particolare, ha accusato Ripley di aver beneficiato di favoritismi per ottenere il suo posto a WrestleMania. Dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno generato forti reazioni negative all’interno del WWE Universe, con polemiche esplose anche sui social. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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