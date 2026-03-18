Il Bayern Monaco si prepara a sfidare l’Atalanta in una partita di Champions League, nonostante le assenze di alcuni giocatori chiave dovute a infortuni. L’allenatore della squadra tedesca ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare l’avversario, che si presenta all’appuntamento con determinazione. La sfida è in programma questa sera, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere un risultato positivo.

"> Kompany e il Ruolo della Motivazione in Casa Bayern Monaco. Il Bayern Monaco, allenato da Vincent Kompany, si prepara ad affrontare l’Atalanta in una partita cruciale, nonostante un vantaggio considerevole di 6-1 accumulato nel match di andata. Kompany ha recentemente affermato che il suo “ruolo principale” sarà quello di mantenere alta la motivazione dei suoi giocatori, evitando che si insinuino sentimenti di compiacimento che potrebbero compromettere la loro prestazione. La partita di mercoledì segnerà un momento decisivo nella stagione della squadra tedesca, e ogni azione sarà fondamentale per consolidare il loro cammino verso la prossima fase del torneo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kompany avverte: Bayern, colpito dagli infortuni, affronta l’Atalanta senza sottovalutare l’avversario.

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