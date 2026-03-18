E’ attualmente al cinema l’ultima opera cinematografica di Osgood Perkins Keeper-L’eletta. Il film vede protagonisti una coppia di fidanzati, interpretati da Tatiana Maslany e Rossif Sutherland, che fa si concede un weekend nel bosco per festeggiare il loro primo anniversario di fidanzamento. Soffitti altissimi, il nulla intorno, una torta al cioccolato dalla strana consistenza. Incubi ricorrenti, che forse, stavolta, non sono solo sogni. Una fuga romantica in un’isolatissima baita. Dopo il successo mondiale di Longlegs, il grande maestro del brivido Osgood Perkins rivisita il genere e ci conduce in un tour-de-force mozzafiato ad alta tensione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Keeper – L’eletta’, la recensione: l’umidità boschiva del Male

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Keeper - L'eletta | Recensione

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