Katerina Siniakova cade sul match point Camila Osorio corre da lei | la ceca è gelida e fugge via

Durante il primo turno del Miami Open, Katerina Siniakova è caduta sul match point contro Camila Osorio. Dopo il punto decisivo, la tennista ceca si è allontanata rapidamente dal campo senza scambiare parole con l’avversaria, mostrando un atteggiamento freddo e distaccato. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei tifosi, lasciando un’immagine forte della conclusione del match.

Conclusione drammatica del match di primo turno del Miami Open tra Katerina Siniakova e Camila Osorio: la tennista ceca è caduta sul match point per l'avversaria, ignorandola poi in maniera gelida e uscendo velocememente dal campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Siniakova-Osorio, Wta 1000 Miami: la tennista ceca esce dal campo in lacrimeLa scena ha concluso il match al WTA 1000 di Miami tra Osorio e Siniakova, conclusosi con la sconfitta di quest'ultima per 6-1 6-4. La Francia incorona Meloni in versione Sinner. “Les Echos”: «Con lei serietà e fiducia nell’Italia, ora ha il match point…»Arriva un importante tributo al governo Meloni dall’estero, e ancora una volta da un giornale francese, che come altri media transalpini non lesina... Tutto quello che riguarda Katerina Siniakova Argomenti discussi: Andreeva spacca la racchetta, esce in lacrime e sbotta con il pubblico: Fan***o a tutti; Mirra Andreeva perde la difesa del titolo di Indian Wells dopo aver rotto la racchetta e aver fatto un gesto alla folla. Il sogno spezzato di Katerina Siniakova: il suo ultimo post prima del ritiro di SinnerLa ceca Katerina Siniakova non vedeva l’ora di scendere in campo al fianco di Jannik Sinner nel torneo di doppio misto dello US Open: il suo ultimo post su Instagram prima del ritiro del numero uno al ... fanpage.it