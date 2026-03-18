Kata scomparsa a Firenze la criminologa della madre | Rapita da criminali organizzati

A tre anni dalla scomparsa di Kata a Firenze, la madre della bambina ha dichiarato che la figlia è stata rapita da criminali organizzati. Il caso, avviato il 10 giugno 2023, non ha ancora portato a risultati concreti e sta alimentando tensioni nel dibattito pubblico. La vicenda ha suscitato numerose reazioni, mentre le indagini continuano senza esiti definitivi.

A distanza di tre anni dal drammatico pomeriggio del 10 giugno 2023, il caso della piccola Kata, la bambina di origini peruviane scomparsa a Firenze, sembra essere giunto a un punto di stallo processuale che sta suscitando forti reazioni. La Procura di Firenze si appresta infatti a chiedere l’archiviazione del fascicolo, una decisione che segnerebbe formalmente la fine di una fase investigativa complessa ma che, allo stesso tempo, libererebbe da ogni sospetto i due zii della minore, Abel Argenis Vasquez e Marlon Chicclo. Nonostante gli sforzi profusi e le perquisizioni a tappeto, gli inquirenti non sono riusciti a trovare prove concrete che legassero i familiari alla sparizione della bambina, lasciando un vuoto investigativo che la difesa della famiglia non è disposta ad accettare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: “Rapita da criminali organizzati” Articoli correlati Leggi anche: Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: “Faremo riaprire le indagini, rapita da criminali organizzati” Scomparsa da giorni la madre della conduttrice Savannah Guthrie, la polizia: “Pensiamo sia stata rapita”Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice del programma della Nbc 'Today' Savannah Guthrie, è scomparsa da domenica 1° febbraio. Aggiornamenti e notizie su Kata scomparsa a Firenze la criminologa... Discussioni sull' argomento 'Chi l'ha visto?', stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata; ‘Chi l’ha visto?’ stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata. Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: Faremo riaprire le indagini, rapita da criminali organizzatiLa famiglia non c’entra nulla con la scomparsa di Kata: a Fanpage.it parla la criminologa Stefania Sartorini incaricata dalla madre della bimba di 5 anni scomparsa a Firenze tre anni fa. Ora la Proc ... fanpage.it Scomparsa di Kata a Chi l’ha visto | L’appello disperato della madre: Venduta e adottata illegalmenteLa scomparsa di Kata a Chi l'ha visto: questa sera tutti gli aggiornamenti sulla povera bimba peruviana portata via dall'ex hotel di Firenze ... ilsussidiario.net Dolly è il nuovo horror di Rod Blackhurst dall'atmosfera grindhouse e con ispirazioni dagli anni '70. Al centro c'è la giovane Macy che, durante un'escursione, viene rapita da una mostruosa donna mascherata che intende crescerla come una bambola. Appena facebook