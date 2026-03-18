Juventus Zirkzee proposto ai bianconeri

Durante la finestra di mercato estiva, il nome di Zirkzee è stato accostato alla Juventus. La proposta di trasferimento è stata riportata da Nico Schira, che ha fatto riferimento a un possibile interesse dei bianconeri per l’attaccante. Al momento, non sono stati confermati sviluppi ufficiali o accordi tra le parti. La situazione rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Zirkzee accostato alla Juventus nella finestra del mercato estivo, questo secondo quanto riportato da Nico Schira. Il giocatore era stato giò accostato nella finestra del mercato invernale ai bianconeri ed è da tempo fuori dai progetti del Manchester United. L’indiscrezione su Zirkzee Come scrive Schira: “Secondo quando riportato da Nicolò L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Zirkzee proposto ai bianconeri Articoli correlati Leggi anche: Juventus, Casemiro proposto ai bianconeri Calciomercato Juventus, niente Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra. UltimissimeCalciomercato Juventus, niente Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra. La Juve ha messo in lista Zirkzee. #asroma #calciomercato #zirkzee Tutti gli aggiornamenti su Juventus Zirkzee proposto ai bianconeri Temi più discussi: Zirkzee apre, il calciomercato Juve si accende: valigie fatte a Manchester, con lo United è finita; La Juve lo riporta in Italia: l’ex nerazzurro fa felice Spalletti; Zona Champions, perché la Juve crede nel sorpasso sul Como. La Stampa: La volata. L'eterno ritorno di Zirkzee alla Juventus, contatto con l'agente ma le priorità sono Vlahovic, Spalletti e il difensoreZirkzee proposto da Kia, il suo procuratore, alla Juventus per il calciomercato estivo dopo 18 mesi al Manchester Utd. Priorità in difesa, rinnovo Vlahovic e ruolo Spalletti ... sport.virgilio.it La Juventus ha scelto Zirkzee: accelerata improvvisa e prezzo in saldoZirkzee alla Juventus: potrebbe essere questo il colpo a sorpresa dei bianconeri in vista della prossima estate. Come confermato ... fantamaster.it DAL CITY ALLA JUVENTUS MORETTO LANCIA L'INDISCREZIONE I DETTAGLI - facebook.com facebook #Juventus su #BernardoSilva, via dal #ManchesterCity a parametro zero: contatti con Jorge Mendes x.com