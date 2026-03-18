Juventus Yildiz parla a CDS Il mio futuro è alla Juve

Kenan Yildiz ha parlato al Corriere dello Sport in un'intervista condotta da Ivan Zazzaroni, confermando che il suo futuro è alla Juventus. Il giocatore tedesco ha espresso chiaramente il suo impegno con il club bianconero, senza fornire dettagli su eventuali alternative o scenari futuri. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione sul suo percorso e sulle sue prospettive con la squadra.

Kenan Yildiz ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport con Ivan Zazzaroni, che in passato lo aveva definito un “giocatorino” La vita a Monaco e l’arrivo alla Juventus “Per quattro anni, subito dopo la scuola, tornavo a casa, prendevo la borsa del calcio e mi facevo accompagnare a Monaco da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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