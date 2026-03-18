Juventus Women prima intervista per Rasmussen | Chiamata Juve quasi surreale Ultimi giorni movimentati ora darò il meglio

Rasmussen ha rilasciato la sua prima intervista da giocatrice della Juventus Women, spiegando che ricevere la chiamata del club è stato quasi surreale. Ha parlato dei giorni recenti, definiti movimentati, e ha assicurato che ora si concentrerà al massimo per dimostrare il suo valore in campo. La giocatrice ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura e la volontà di dare il meglio.

David alimenta i dubbi Juve, non tutti nel club sono convinti della cessione: «Non è che torna a segnare 25 gol?» Bernardo Silva alla Juve, Moretto assicura: «Vi posso garantire che.». Importante conferma Vlahovic Juve, rinnovo mai così vicino: pronto un accordo breve. C’è un ultimo ostacolo da superare Puczka dalla Next Gen alla Prima Squadra? Il club pensa a lui come futuro vice Cambiaso Caruso: «Tristezza e paura quando ho lasciato la Juventus Women. Ma lo rifarei» Juventus Women, Champions a rischio: ma si va avanti con Canzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, prima intervista per Rasmussen: «Chiamata Juve quasi surreale. Ultimi giorni movimentati, ora darò il meglio» Articoli correlati Juventus Women, ufficiale il nuovo colpo per l’attacco: presa l’australiana RasmussenTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Leggi anche: Juventus Women, odissea Rasmussen: visto ok, ma è bloccata a Doha per i conflitti in Medio Oriente Approfondimenti e contenuti su Juventus Women Temi più discussi: Women | Massimiliano Canzi presenta Juventus-Milan; Coppa Italia femminile: 2-0 Juve alla Fiorentina; L'ex medico Tencone: La prima volta alla Juve con Vialli, per Buffon non dormivo la notte. Mentre Conte...; Massimiliano Canzi presenta Fiorentina-Juventus di Coppa Italia Women. Juventus Women, Martina Rosucci dopo il rinnovo del contratto ha rilasciato una lunga intervista. Vediamo che cosa ha dettoJuventus Women, Martina Rosucci dopo il rinnovo del contratto ha rilasciato una lunga intervista. Vediamo che cosa ha detto Martina Rosucci ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus Women fino ... juventusnews24.com Juventus Women Milan 0-1: decide Kyvag. Anche la Champions a rischioJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima ... juventusnews24.com Juventus Women, le prime parole di Rasmussen 'Sono un'attaccante che vede bene la porta' - facebook.com facebook #JuventusWomen, parla la ex #Caruso Le sue dichiarazioni x.com