Juventus | Vlahovic vicino al rinnovo

Da ilprimatonazionale.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic è molto vicino a firmare un nuovo contratto con la Juventus, confermando il suo prolungamento di legame con il club. Il centravanti serbo, assente da novembre 2025 a causa di un infortunio all’adduttore sinistro operato a Londra, sta per sottoscrivere un rinnovo dopo un periodo caratterizzato da voci di separazione e tensioni.

Dusan Vlahovi? è a un passo dal prolungare il suo legame con la Juventus. Il centravanti serbo, fermo da novembre 2025 per una lesione grave all’adduttore sinistro operata a Londra, sta per firmare un rinnovo che potrebbe chiudersi con un lieto fine dopo mesi di tensioni e voci di separazione. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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