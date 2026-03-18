Juventus | Vlahovic vicino al rinnovo

Dusan Vlahovic è molto vicino a firmare un nuovo contratto con la Juventus, confermando il suo prolungamento di legame con il club. Il centravanti serbo, assente da novembre 2025 a causa di un infortunio all’adduttore sinistro operato a Londra, sta per sottoscrivere un rinnovo dopo un periodo caratterizzato da voci di separazione e tensioni.

Dusan Vlahovi? è a un passo dal prolungare il suo legame con la Juventus. Il centravanti serbo, fermo da novembre 2025 per una lesione grave all’adduttore sinistro operata a Londra, sta per firmare un rinnovo che potrebbe chiudersi con un lieto fine dopo mesi di tensioni e voci di separazione. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic vicino al rinnovo Articoli correlati Leggi anche: Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novità ESCLUSIVA | Vlahovic Juventus sarà RINNOVO Tutti gli aggiornamenti su Juventus Vlahovic vicino al rinnovo Temi più discussi: ?? Vlahovic verso il sì al rinnovo. Spalletti-Juve fino al 2027; Vlahovic vuole la Juve, vicino un accordo annuale o biennale. Pronti 7 milioni a stagione; Dopo Spalletti tocca a Vlahovic: la Juve vicina al rinnovo del suo bomber; Vlahovic sempre più vicino ad un rinnovo a breve termine con la Juventus: le ultime. Juve chiama Vlahovic, lui risponde: rinnovo a un passo, tutti i dettagliRinnovo Vlahovic Juventus: accordo a un passo tra il club bianconero e l’attaccante serbo. Scopri dettagli economici, bonus e il ritorno in campo previsto per la prossima partita ... tag24.it Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novitàJuventus, Vlahovic ad un passo dal rinnovo: l’attaccante ha detto sì. Cambiano le cifre del possibile accordo. Le novità Il lungo calvario è finalmente alle spalle. Nel suo quarto mese di degenza, Dus ... calcionews24.com #Juventus su #BernardoSilva, via dal #ManchesterCity a parametro zero: contatti con Jorge Mendes x.com Dopo le varie e recenti polemiche legate ai costi dei biglietti per Milan-Juventus, analizziamo la gestione prezzi: scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook