Juventus | rivoluzione in attacco

La Juventus sta preparando una svolta nell’attacco per la stagione 202627, sotto la guida di Luciano Spalletti. La società ha in programma di apportare cambiamenti significativi alla rosa offensiva, con l’intento di rafforzare le opzioni a disposizione del tecnico toscano. L’obiettivo è migliorare la qualità delle alternative offensive in vista di un campionato e di competizioni europee più competitive.

La Juventus di Luciano Spalletti pianifica una vera e propria rivoluzione offensiva per la stagione 202627, con l’obiettivo di fornire al tecnico toscano alternative di qualità superiore in vista di un campionato e di competizioni europee più ambiziose. Il rinnovo di Dusan Vlahovi? (fino al 2028, trattativa in fase avanzata) L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: rivoluzione in attacco Articoli correlati Leggi anche: Roma, rivoluzione in attacco: attesa per Zirkzee, Dovbyk a rischio? Rivoluzione a centrocampo per il Milan-Como, un solo posto ancora in ballo in attaccoIl Milan si prepara ad affrontare il Como orientando la formazione verso un centrocampo più reattivo e una difesa affidabile. JUVENTUS RIVOLUZIONE IN ATTACCO... ANCORA (Ospite Antonello Angelini) Altri aggiornamenti su Juventus rivoluzione in attacco Temi più discussi: Il rinnovo di Vlahovic e non solo: Comolli prepara la rivoluzione in attacco alla Juventus, i dettagli; Juventus, in estate sarà rivoluzione: Openda e David già con la valigia. Non solo Vlahovic, i nomi a sorpresa in attacco; Boga titolare e Yildiz centravanti, David a picco e Openda nel dimenticatoio: come può cambiare l'attacco della Juventus in attesa di Vlahovic; Gazzetta - Juventus, idea Greenwood per rifare l’attacco: il Marsiglia pensa a Zhegrova. Juventus: rivoluzione in attacco, nel mirino Kolo Muani e Gonçalo RamosJuventus: rivoluzione in attacco, nel mirino Kolo Muani e Gonçalo Ramos La Juventus prepara una possibile rivoluzione offensiva nel prossimo calciomercato estiva, il club bianconero ... tuttojuve.com Juve, doppio sacrificio per la rivoluzione in attacco: la strategia per Kolo Muani e ZirkzeeSe Dusan Vlahovic sembra vicinissimo al rinnovo di contratto, la Juventus continua a lavorare per rivoluzione il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il rendimento di Jonathan David e L ... msn.com Dopo le varie e recenti polemiche legate ai costi dei biglietti per Milan-Juventus, analizziamo la gestione prezzi: scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook Bernardo Silva a paramento zero: anche la Juventus si sta informando sui costi dell’operazione. Le ultime notizie su Youtube: youtu.be/U4sYOmH3qDY x.com