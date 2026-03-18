Juventus-PSG | asse caldo per l’estate

La Juventus di Luciano Spalletti sta pianificando la campagna estiva del 2026 e tra le opzioni prese in considerazione c’è uno scambio di giocatori con il Paris Saint-Germain. Secondo le voci, il club italiano potrebbe cedere Jonathan David ai francesi e ricevere Randal Kolo Muani in cambio. La trattativa tra le due società sembra essere in fase di discussione.

La Juventus di Luciano Spalletti accelera i piani per l’estate 2026 e l’ipotesi più intrigante sul tavolo è uno scambio diretto con il Paris Saint-Germain: Jonathan David ai francesi in cambio di Randal Kolo Muani. L’idea, rilanciata dalla Gazzetta dello Sport e confermata da più fonti il 18 marzo 2026, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-PSG: asse caldo per l’estate Articoli correlati Leggi anche: Asse Juventus-Genoa caldo: Perin in uscita, Norton-Cuffy osservato speciale Leggi anche: Juventus, asse caldo per l’attacco: Mateta no all’Arabia e smentita Aston Villa, si raffredda la pista Chiesa Real Madrid-Juventus 1-0: gol e highlights | Champions League Contenuti utili per approfondire Juventus PSG asse caldo per l'estate Argomenti discussi: Juventus-PSG, asse caldo di mercato: scambio David–Kolo Muani prende forma. Juventus-PSG, asse caldo di mercato: scambio David–Kolo Muani prende formaJuventus-PSG, asse caldo di mercato: scambio David–Kolo Muani prende forma Il calciomercato estivo inizia a muoversi già in primavera e una delle idee più intriganti ... tuttojuve.com Kolo Muani per David: PSG e Juve ragionano sul clamoroso scambio. Tutti i dettagli sul possibile affare a sorpresa tra i due clubKolo Muani per David: PSG e Juve ragionano sul clamoroso scambio. Tutti i dettagli sul possibile affare a sorpresa tra i due club Il mercato di primavera accende i motori con una suggestione che viagg ... juventusnews24.com