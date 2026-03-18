Juventus pronta la stangata dalla UEFA

Negli ultimi giorni si è parlato molto della Juventus e delle possibili sanzioni che la UEFA potrebbe infliggere a causa della sua situazione economica. La discussione riguarda soprattutto i provvedimenti che l’organismo internazionale potrebbe adottare nei confronti del club, senza ancora dettagli ufficiali o decisioni definitive. La questione ha attirato l’attenzione di media e tifosi, in attesa di eventuali sviluppi.

Secondo diverse ricostruzioni, la società bianconera rischia una sanzione importante. Non si tratterebbe solo di una multa economica, ma anche di limiti concreti sul mercato. In pratica, la Juventus potrebbe essere obbligata a vendere giocatori prima di poterne acquistare altri, mantenendo così un equilibrio tra entrate e uscite. Questa situazione nasce da conti non perfettamente in ordine e da alcune operazioni che hanno pesato sul bilancio. Tra mancati ricavi, spese già previste e possibili penalità, il club si troverebbe a gestire una fase delicata dal punto di vista finanziario. Un altro aspetto da considerare è il rischio legato ai risultati sportivi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Juventus, la Uefa rivela quanto hanno incassato i bianconeri dalla Champions 2024/25Calciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Un altro colpo dalla Fiorentina, la Juventus è pronta ad un nuovo affareStoricamente la Juventus ha sempre guardato alle migliori stelle della Fiorentina per andare a rinforzare la propria rosa con i bianconeri che sono... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus pronta la stangata dalla UEFA Juventus, David ha già la valigia pronta: lo scambio per soffiarlo all’Inter | CMJonathan David continua a deludere le attese: possibile addio in estate, la Juventus pensa allo scambio sul mercato ... calciomercato.it Ziliani: Juventus, in arrivo una stangata dalla UEFA. Ma nessuno lo diceDa anni Paolo Ziliani è molto attento alle vicende di casa Juventus. Il giornalista sportivo de Il Fatto Quotidiano non perde occasione per porre l'accento sulla situazione finanziaria del club bianco ... msn.com