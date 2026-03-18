Juventus | operazione per rivoluzionare l’attacco

La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, sta pianificando il mercato estivo 2026 e ha avviato un’operazione importante per cambiare il reparto offensivo. La squadra si prepara al rush finale per qualificarsi alla Champions League, concentrandosi su possibili nuovi acquisti che possano rafforzare l’attacco. La strategia si concentra sulla ricerca di giocatori chiave per migliorare le prestazioni complessive.

La Juventus di Luciano Spalletti guarda avanti e, in attesa del rush finale per il quarto posto Champions, inizia a delineare il mercato estivo 2026 con un’operazione che potrebbe rivoluzionare l’attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e rilanciato da TuttoMercatoWeb il 18 marzo 2026, torna di moda L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: operazione per rivoluzionare l’attacco Articoli correlati Vlahovic Juve, il rinnovo del serbo sarà solo il primo grande tassello: il piano della società per rivoluzionare completamente l’attaccodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, la dirigenza accelera per blindare il centravanti serbo e progetta un colpo internazionale per... È Cutrone il rinforzo in attacco, operazione a sorpresaPatrick Cutrone è pronto a cambiare maglia in Serie A con il centravanti del Parma che, chiuso da Pellegrino in casa emiliana, potrebbe trovare una... FEDERICO CHIESA FLOP AL LIVERPOOL: RITORNO IN ITALIA A GENNAIO COLPO A SORPRESA PER LA ROMA Contenuti e approfondimenti su Juventus operazione per rivoluzionare... Temi più discussi: Gazzetta - Juventus, idea Greenwood per rifare l’attacco: il Marsiglia pensa a Zhegrova; Affare Tonali in salita per la Juventus: Matteo Moretto rivela l'ostacolo principale per i Bianconeri; Il torinese Giancarlo Devasini è il più ricco d'Italia: a quanto ammonta il patrimonio dell'uomo che ha sorpassato Giovanni Ferrero; Inter, rivoluzione a centrocampo: 20 milioni di euro e stretta di mano | Colpaccio in Serie A. Juventus, sondaggio per Lewandowski a parametro zero: ecco perché si può fareLa Juventus si inserisce nella corsa a Robert Lewandowski: gli ostacoli alla trattativa e cosa serve per tentare il grande colpo ... assopoker.com Juventus, operazione Chiesa bloccata: si scalda la pista MaldiniLa Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, tra valutazioni tecniche ed equilibri economici da rispettare. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di rinforzare la rosa in ... it.blastingnews.com DAL CITY ALLA JUVENTUS MORETTO LANCIA L'INDISCREZIONE I DETTAGLI - facebook.com facebook #Juventus su #BernardoSilva, via dal #ManchesterCity a parametro zero: contatti con Jorge Mendes x.com