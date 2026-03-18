La Juventus ha stabilito nuove gerarchie tra i portieri, con i numeri che supportano la scelta di Spalletti. I dati confrontano le prestazioni di Di Gregorio e Perin, evidenziando le differenze di rendimento tra i due. La differenza tra i due portieri si riflette nei risultati statistici, confermando le decisioni adottate dalla squadra.

Juventus, le nuove gerarchie tra i pali sono confermate dai dati. I dettagli sulla differenza di rendimento tra Di Gregorio e Perin passa da questi numeri. Il cambio della guardia tra i pali sembrava una semplice mossa temporanea, ma le recenti decisioni in campo indicano un percorso estremamente netto. Michele Di Gregorio è stato definitivamente superato da Mattia Perin nelle preferenze di Luciano Spalletti. Dopo alcune incertezze iniziali, l’allenatore aveva giustificato l’avvicendamento dichiarando: « Ci sono momenti nei quali si possono fare 3 o 4 partite uno e poi l’altro, in cui ci si può alternare con le gare concentrate ». Tuttavia, questa dichiarata alternanza momentanea si è trasformata in una scelta tecnica profonda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, nuove gerarchie in porta. Ecco i numeri che danno ragione a Spalletti

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