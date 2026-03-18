Juventus Next Gen ufficiali le date dei playoff 2026 | quando giocheranno i bianconeri di Brambilla Il comunicato

La Juventus Next Gen ha comunicato ufficialmente le date delle partite dei playoff 2026. Le gare vedranno i bianconeri di mister Brambilla scendere in campo in un calendario definito e comunicato attraverso un comunicato ufficiale. La squadra si prepara a disputare le partite decisive per proseguire nella competizione. Le date sono ora pubbliche e disponibili per tutti gli appassionati.

Juventus Next Gen, sono ufficiali le date per le gare dei playoff 2026: quando giocheranno i bianconeri di mister Brambilla. La Juve Next Gen guidata da Massimo Brambilla riceve importanti notizie. La Lega Pro ha infatti ufficializzato le date dei Play-off e Play-out per la stagione 2025-2026, delineando il percorso che potrebbe portare i giovani bianconeri verso la promozione.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! La fase del girone inizierà il 3 maggio 2026, mentre i turni nazionali prenderanno il via il 10 maggio. La Final Four, momento clou del torneo, vedrà le semifinali tra il 24 e il 27 maggio, concludendosi con la doppia finale il 2 e il 7 giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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