Nell’audio rilasciato a Open VAR si sente chiaramente l’intervento del sistema VAR che comunica all’arbitro Mariani di annullare il gol di Conceicao durante la partita tra Udinese e Juventus. L’audio rivela i dialoghi tra gli ufficiali e l’arbitro, evidenziando il momento preciso in cui viene presa la decisione. La registrazione mostra le istruzioni che hanno portato alla revoca della rete.

Nell’incredibile audio rilasciato a Open Var, è possibile udire il VAR intervenire per dire all’arbitro Mariani di annullare il gol di Conceicao in Udinese-Juventus. La rete del portoghese avrebbe regalato il 2-0 e un finale di partita molto più “tranquillo” con il doppio vantaggio, ma la terna arbitrale ha chiamato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’audio Mariani – VAR sul gol annullato a Conceicao a Udine

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