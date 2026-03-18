Juventus | Greenwood a 50 milioni Tonali in gioco

La Juventus sta valutando l’acquisto di Mason Greenwood, offrendogli 50 milioni di euro. Nel frattempo, Arsenal e Manchester United sono interessate a Sandro Tonali, mentre i bianconeri stanno considerando anche Leon Goretzka e Bernardo Silva come possibili alternative. La situazione riguarda principalmente le trattative di mercato legate ai centrocampisti e agli attaccanti.

La Juventus riprende l’interesse per Mason Greenwood mentre la concorrenza di Arsenal e Manchester United su Sandro Tonali spinge i bianconeri verso Leon Goretzka e Bernardo Silva. Il tutto avviene in attesa della qualificazione alla Champions League e del rinnovo contrattuale con Luciano Spalletti previsto entro Pasqua. I conti tornano solo se si ottengono gli obiettivi sportivi necessari per sbloccare il mercato estivo. La situazione richiede una lettura attenta dei numeri reali dietro le operazioni, non solo delle intenzioni dichiarate dai club coinvolti. Il Prezzo della Qualità: Quando i Numeri Contano Più Del Nome. Marseille potrebbe essere costretto a vendere l’inglese per motivi finanziari se manca la Champions League, fissando un prezzo minimo di 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juventus: Greenwood a 50 milioni, Tonali in gioco Articoli correlati Leggi anche: I top club di Premier League cercano Tonali: il Newcastle chiede 90 milioni a Juventus. Missione esterno: la Juventus riapre il dossier Greenwood per l’attacco del futuroLe indiscrezioni di mercato hanno riacceso i riflettori su una vecchia passione della dirigenza bianconera, delineando una profonda ristrutturazione... Tutto quello che riguarda Juventus Greenwood a 50 milioni Tonali... Temi più discussi: Buone notizie per l'Atalanta: dalla Germania, importanti aggiornamenti sulle condizioni di Neuer; Dalla lotta Scudetto a Leao, Cassano continua la sua battaglia: Lo dico da sei anni: adesso tutti si accorgono di cos'è!; Qui Udinese, infortunio per Zemura: salta la Juve. Juventus, torna di moda Greenwood ma serviranno 50 milioni. L'OM apprezza ZhegrovaCentrocampo, difesa, sicuramente, ma in estate la Juventus vorrebbe rinforzare anche l’attacco, rivela oggi la Gazzetta dello Sport. Il rinnovo. tuttomercatoweb.com Gazzetta - Juventus, idea Greenwood per rifare l’attacco: il Marsiglia pensa a ZhegrovaRumors su una doppia operazione di mercato fra Juventus e Marsiglia, con due giocatori coinvolti ... msn.com 'Sandro sta pensando solo al Newcastle' Il tecnico dei Magpies esclude che il suo centrocampista possa essere distratto dalle sirene di Juventus, Arsenal e Manchester United Le dichiarazioni complete nel primo commento - facebook.com facebook #Spalletti- #Juventus: dialoghi fitti anche nelle ultime ore per un rinnovo di reciproca soddisfazione. E anticipato fin dal 29 dicembre mancano solo i passaggi formali x.com