Juventus contatti avviati tra Goretzka e la Juve

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, la Juventus ha iniziato le trattative con Leon Goretzka, un centrocampista che era già stato nei pensieri del club. Le conversazioni tra le parti sono iniziate, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La trattativa è in una fase embrionale e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Un vecchio pallino che ritorna prepotentemente In base a quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Leon Goretzka e la Juventus hanno avviato i primi contatti. Non un nome nuovo in realtà, il giocatore era stato già seguito dalla Juventus quando era giovanissimo. Come scrive Gazzetta: Sedici anni dopo i primi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, contatti avviati tra Goretzka e la Juve Articoli correlati Juventus, contatti avviati tra Chiesa e la JuveIl ritorno di Chiesa in bianconera Nella giornata di ieri, è stato lanciato un clamoroso retroscena di mercato con il il ritorno di Federico Chiesa... Goretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero, le pretese sullo stipendioGoretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero, le pretese sullo stipendio Calciomercato Juve: dipende tutto dalla... Una raccolta di contenuti su Juventus contatti avviati tra Goretzka... Temi più discussi: Juventus, pista inglese a sorpresa per il post Di Gregorio: avviati già i primi contatti; Juve su Bernardo Silva: contatti con l'agente per il colpo a parametro zero; Vicario-Juve, contatti avviati: rivoluzione in porta per Spalletti; Juventus, offerta di rinnovo per Vlahovic: ingaggio ridotto ma bonus e commissioni in primo piano. Juventus, idea Bernardo Silva: contatti per il colpo a zeroLa Juventus studia le opportunità di mercato e punta con decisione sui parametri zero: tra i profili più affascinanti spunta quello di Bernardo Silva, destinato a lasciare il Manchester City al termin ... europacalcio.it Juventus, idea Pellegrini a zero: Spalletti spinge, contatti in corsoLa Juventus segue Lorenzo Pellegrini, in scadenza con la Roma. Spalletti lo vuole, contatti già avviati. Possibile colpo a parametro zero per i bianconeri. europacalcio.it Tanti auguri a Simone #Padoin! Questo il messaggio della #Juventus per l’ex centrocampista, oggi alla guida della Primavera bianconera L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO facebook #Juventus - #Spalletti sorride per Khephren #Thuram: domani il centrocampista francese tornerà in gruppo ed è recuperato per la sfida di campionato contro il #Sassuolo x.com