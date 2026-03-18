Juventus batte l’Udinese 1-0 | Boga rianima la Vecchia Signora in Serie A

La Juventus ha vinto la partita contro l'Udinese con il punteggio di 1-0 grazie a un gol di Boga. La squadra torinese ha ottenuto tre punti fondamentali in campionato e si è posizionata in vetta alla classifica. La partita si è giocata in casa della Juventus, con il gol che ha deciso l'incontro nel secondo tempo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jeremie Boga ha segnato per la terza partita consecutiva di Serie A, regalando alla Juventus una preziosa vittoria per 1-0 contro l’Udinese. Una rete di Francisco Conceicao è stata annullata, ma la squadra di Allegri ha trovato la ritrovata serenità dopo la convincente vittoria per 4-0 su Pisa. Nonostante l’assenza di Dusan Vlahovic ed Emil Holm, la Juventus ha schierato Boga per supportare il False 9 Kenan Yildiz. Dall’altra parte, l’Udinese ha mostrato i segni di un recupero, battendo la Fiorentina con un rotondo 3-0 e pareggiando 2-2 contro l’Atalanta, grazie anche al rientro di Keinan Davis. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Juventus batte l’Udinese 1-0: Boga rianima la Vecchia Signora in Serie A. Articoli correlati Serie A, Udinese-Juventus 0-1. Lampo di Boga: gol e highlightsLa Juventus passa a Udine con il minimo scarto ma con il massimo del valore: 1-0 all’Udinese e tre punti fondamentali per continuare la corsa in... Udinese Juve, due dati che lasciano ben sperare la Vecchia Signora per il match del Bluenergy Stadiumdi Redazione JuventusNews24Ci sono due numeri per Udinese Juve che lasciano ben sperare la compagine torinese per il match di questa sera del... Juventus-Udinese 3-1: gol e highlights | Serie A Una selezione di notizie su Vecchia Signora Temi più discussi: Serie A: colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Como-Roma; Udinese - Juventus (0-1) Serie A 2025; Udinese-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga regala tre punti pesanti, la Vecchia Signora torna a respirare aria di Champions; Boga consegna 3 punti alla Juve: l'Udinese cade in casa 0-1. Udinese-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga regala tre punti pesanti, la Vecchia Signora torna a respirare aria di ChampionsLa Juventus si impone per 1-0 sul campo dell’Udinese e, in attesa delle risposte delle rivali, torna ad occupare il quarto posto. msn.com Udinese-Juventus 0-1, Boga firma il successo della vecchia signoraUdinese-Juventus, è la sfida del sabato sera di questa 29sima giornata del campionato di Serie A. Due squadre in cerca di punti. I padroni di casa con la spensieratezza e il bel gioco espresso finora, ... laziopress.it Io,noi & la Vecchia Signora Juventus - facebook.com facebook #UdineseJuve 0-1: decide un goal di Boga, la Vecchia Signora si regala una notte al quarto posto x.com