Juve ansia Thuram | caviglia ancora dolorante verso il Sassuolo

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha un dolore alla caviglia sinistra dopo un trauma durante la partita vinta a Udine. L’allenatore della squadra ha dichiarato che il giocatore non è ancora sicuro di essere disponibile per la partita contro il Sassuolo, in programma sabato all’Allianz Stadium. Thuram resta in dubbio, e la sua presenza dipenderà dall’evoluzione del dolore nelle prossime ore.

Khephren Thuram mette in ansia la Juventus in vista dell’anticipo di sabato contro il Sassuolo: il centrocampista francese, uscito per un trauma contusivo alla caviglia sinistra durante il match vinto a Udine, resta in forte dubbio per la sfida dell’ Allianz Stadium. Nonostante il gonfiore all’articolazione sia rientrato, il dolore persiste, costringendo il classe 2001 a sessioni di lavoro personalizzato a parte rispetto al gruppo squadra. Luciano Spalletti ha già tracciato la linea della prudenza: nessuna forzatura dei tempi di recupero, nonostante l’importanza del calciatore nel consolidamento della zona Champions League. Il forfait del francese aprirebbe le porte della titolarità a Teun Koopmeiners, già subentrato a Udine e apparso in netta crescita dopo diciotto mesi di ombra all’ombra della Mole. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, ansia Thuram: caviglia ancora dolorante verso il Sassuolo Articoli correlati Infortunio Thuram: le ultimissime novità sul francese dopo il fastidio alla caviglia rimediato con l’Udinese. Cosa filtra verso Juve Sassuolodi Marco BaridonInfortunio Thuram, il giocatore della Juve continua ad allenarsi a parte per il problema alla caviglia. Verso Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: ancora panchina per Markus Thuram?Nel tardo pomeriggio di domani la Beneamata sarà impegnata in Emilia nel ventiquattresimo turno di Serie A. Contenuti e approfondimenti su Juve ansia Thuram caviglia ancora... Temi più discussi: Juve, allarme rientrato per Thuram: ecco le sue condizioni; Juventus, ansia Thuram: caviglia da valutare verso il Sassuolo; Thuram tiene in ansia la Juventus: c’è ancora un dubbio pesante verso il Sassuolo; Infortunio Thuram in Udinese-Juve: quando torna il centrocampista francese. Juventus, ansia Thuram: caviglia da valutare verso il SassuoloIn casa Juventus tengono banco le condizioni di Khephren Thuram dopo l’ultima trasferta di campionato a Udine. Il centrocampista francese ha lasciato il campo nel corso del secondo tempo, destando qua ... gonfialarete.com Infortunio Thuram in Udinese-Juve: quando torna il centrocampista franceseThuram è rimasto in campo fino al 49’, poi ha dovuto alzare bandiera bianca per il dolore alla caviglia sinistra. Dopo aver chiesto la sostituzione, il francese si è diretto subito negli spogliatoi ... tag24.it Juve: Zirkzee con Vlahovic Coppa d'Africa data al Marocco! "E adesso l'impresa a San Siro" Retegui e il Milan: contatto! Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport x.com Kenan Yildiz parla del momento che sta vivendo e giura fedeltà alla sua Juve "Del Piero Non mi piace questo genere di paragone perché io ho appena cominciato mentre lui è una leggenda mondiale, fa parte della storia della Juve e del calcio... Voglio co - facebook.com facebook