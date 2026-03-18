Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo! Malanno dopo la Tirreno-Adriatico

Jonathan Milan non prenderà parte alla Milano-Sanremo a causa di un infortunio riportato dopo la Tirreno-Adriatico. La corsa si svolgerà senza la presenza del corridore, che aveva partecipato alle tappe precedenti della stagione. La gara si terrà come programmato, con tutti gli altri ciclisti in partenza e senza ulteriori modifiche al percorso.

La Milano-Sanremo si disputerà con un’assenza piuttosto speciale: non ci sarà Jonathan Milan, costretto a dare forfait per un malanno Tra i grandi protagonisti della Tirreno-Adriatico c’è stato sicuramente Jonathan Milan, capace di togliersi grandi soddisfazioni e tra i migliori in circolazione nel mondo del ciclismo. La notizia importante delle ultime ore è che non potrà correre la Milano-Sanremo 2026, che si disputerà il 21 marzo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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