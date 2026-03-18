Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo | cos’è successo al velocista dopo la Tirreno-Adriatico

Jonathan Milan non prenderà parte alla Milano-Sanremo 2026, la classica di primavera in programma sabato 21 marzo. L’atleta, che aveva partecipato alla Tirreno-Adriatico, ha deciso di non entrare nella lista degli iscritti alla corsa. Questa scelta ha suscitato attenzione tra gli appassionati di ciclismo, che seguono con interesse le tappe della stagione.

Jonathan Milan non correrà la Milano-Sanremo 2026, Classicissima di Primavera che andrà in scena sabato 21 marzo. Il velocista friulano non sarà della partita in occasione della prima Monumento della stagione a causa di un malanno emerso dopo la Tirreno-Adriatico, breve corse a tappe disputata settimana scorsa e di cui l’azzurro aveva vinto l’ultima frazione in volata sul traguardo di San Benedetto del Tronto. Il 25enne sarebbe stato tra i protagonisti della prestigiosa corsa ciclistica, anche se l’arrivo in volata di gruppo ideale per le ruote veloci sembra essere ormai essere più raro e i riflettori alla vigilia sono puntati sull’olandese... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo: cos’è successo al velocista dopo la Tirreno-Adriatico Articoli correlati Jonathan Milan vince l’ultima tappa alla Tirreno-Adriatico: “Infernale. Sanremo? Immagino di fare fatica…”Jonathan Milan ha vinto la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi sul traguardo di San Benedetto del Tronto al termine di... Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026: giornata no per Jonathan Milan, in volata la spunta Tobias Lund Andresen Tutto quello che riguarda Jonathan Milan Temi più discussi: Nonostante una caduta Del Toro conquista la Tirreno-Adriatico; Ciclismo, Tirreno-Adriatico: tappa a Milan, corsa a del Toro; T-A: la vittoria di Milan, il trionfo di Del Toro; Guercilena e la Lidl-Trek: Alla Sanremo con Milan e Ciccone. Ayuso? La pressione lo motiva. Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo: cos’è successo al velocista dopo la Tirreno-AdriaticoJonathan Milan non correrà la Milano-Sanremo 2026, Classicissima di Primavera che andrà in scena sabato 21 marzo. Il velocista friulano non sarà della ... oasport.it Il friulano Jonathan Milan domina ancora alla Tirreno-AdriaticoJonathan Milan vince la settima tappa della Tirreno-Adriatico e conquista per il terzo anno di fila il traguardo di San Benedetto. nordest24.it La Tirreno–Adriatico 2026 si è chiusa sul traguardo di San Benedetto del Tronto. L’ultima tappa è stata decisa da una volata di gruppo, con la vittoria dell’italiano Jonathan Milan, davanti a Sam Welsford e Laurenz Rex. La classifica generale incorona in - facebook.com facebook Tirreno-Adriatico 2026, Jonathan Milan, Edward Theuns e Guillermo Thomas Silva sanzionati dalla giuria – Multa per l’italiano e per il belga, cartellino giallo per l’uruguagio x.com