John Galliano e Zara hanno annunciato una collaborazione inaspettata, combinando elementi di archivi di moda con uno stile couture e un tocco di caos controllato. La partnership ha sorpreso il pubblico, portando al debutto una collezione che unisce il marchio di alta moda con l’efficienza del fast fashion. L’annuncio ha generato immediatamente attenzione e curiosità tra gli appassionati di moda.

Ok, nessuno lo aveva davvero previsto. John Galliano + Zara non era sulla nostra bingo card del 2026, e invece eccoci qui. Il designer più teatrale, più drama, più couture-coded di sempre sta per mettere le mani sugli archivi di Zara e rifare tutto a modo suo. Non è la classica collab “capsule e via”. Qui si parla di un progetto lungo, strutturato, quasi da laboratorio creativo: Galliano prenderà capi delle vecchie collezioni Zara e li smonta, ricostruisce e trasforma in nuove versioni completamente diverse. In pratica? Zara vintage che rinasce con energia couture. John Galliano torna (e sceglie Zara): plot twist totale, “rework” ma versione alta moda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - John Galliano x Zara è la collab che non ci aspettavamo: archive remix, vibe couture e caos controllato

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