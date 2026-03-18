Jit il basket senza confini I migliori talenti in vetrina

Jit, il torneo di basket senza confini, vede in campo talenti provenienti da diversi paesi. Tra le partecipanti ci sono due americane, una canadese, quattro europee e cinque italiane, tra cui le giocatrici dell’Apl, la squadra di casa. L'evento mette in mostra le migliori atlete che si sfidano in un ambiente internazionale. La competizione si svolge in una cornice di grande attenzione e partecipazione.

Due americane, una canadese, quattro europee e cinque italiane tra cui, ovviamente, i padroni di casa dell’Apl. È stato ufficializzato ieri il quadro delle partecipanti al Torneo internazionale juniores “Città di Lissone” valido come 12° Trofeo Galvi (Jit 2026). Organizzato dall’ Associazione Pallacanestro Lissone dal 1993, il Jit è uno degli eventi di basket giovanile più importanti a livello internazionale. Sarà l’edizione numero 32 di un torneo che “salva” la Pasqua da oltre tre decenni agli appassionati di basket che proprio non riescono a fare a meno della palla a spicchi e che provengono dalla Brianza e non solo. Si terrà infatti anche quest’anno da giovedì 2 aprile con le finali a Pasquetta, lunedì 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Jit, il basket senza confini. I migliori talenti in vetrina Articoli correlati Cucine da incubo senza confini su TV8: Cannavacciuolo oltrepassa i confini italianiNuova stagione di Cucine da incubo su TV8: Antonino Cannavacciuolo oltrepassa i confini italiani per salvare un ristorante in Germania Per la prima... Circuito sciistico Schena, in vetrina i baby talentiLa carica dei 300 ha caratterizzato la tappa livignasca del circuito sciistico Schena Generali. oför Arkadam – Bir oförle Balayan Büyük Yol Maceras (Sesli Kitap)