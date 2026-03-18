Jil Sander ‘240’ | Abito tecnico silhouette e cura del capo

Jil Sander presenta ‘240’, un nuovo abito che utilizza materiali tecnici e si distingue per la sua silhouette. Il capo è stato progettato con un’attenzione particolare alla cura e alla durata, mantenendo un aspetto elegante e moderno. La collezione si focalizza su dettagli funzionali e linee pulite, offrendo un’alternativa versatile e di qualità. La presentazione include anche un disclaimer sui link di affiliazione.

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