Dopo la cerimonia degli Oscar, si diffonde una notizia che riguarda due artiste di lunga carriera. Jane Fonda ha dichiarato di essere sempre stata innamorata di Robert Redford, suscitando attenzione e commenti nel mondo dello spettacolo. La vicenda ha generato discussioni sui rapporti tra le attrici, mentre il gossip si concentra sulle tensioni tra le due donne.

Archiviata la serata degli Oscar, resta la trama di quello che potrebbe essere un film escluso dai premi per la sceneggiatura più originale: due donne attempate litigano per un uomo morto. A dire il vero è una sola a recriminare, Jane Fonda, l’altra, Barbra Streisand, per il momento non replica ma non è detto che si astenga in futuro. Sta di fatto che Jane Fonda è su tutte le furie dopo che alla co-star di Come Eravamo è stato riservato l'onore dell'omaggio a Robert Redford, scomparso nel 2025 a 91 anni al termine del segmento In Memoriam durante l'ultima notte delle stelle. "Che diritto aveva Barbra Streisand di accaparrarsi... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Jane Fonda attacca Barbra Streisand: “Sono sempre stata innamorata di Robert Redford”. Ecco cos’è successo fra le due artiste

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Jane Fonda contro Streisand dopo il tributo a Robert Redford. Strascichi di Oscar e polemiche sulle assenze In Memoriam #ANSA x.com