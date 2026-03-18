Jana Karšaiová una sfida tra affetti e memoria

Jana Karšaiová racconta il ritorno di Hana a Bratislava, una protagonista coinvolta in un romanzo che affronta temi di memoria e affetti. La narrazione si intreccia con la morte del padre e le elezioni imminenti, che potrebbero portare il paese verso una direzione nazionalista e filorussa. La storia si concentra sugli eventi e sulle scelte dei personaggi senza approfondire cause o motivazioni.

La morte del padre e le elezioni che rischiano di consegnare il Paese ai nazionalisti filorussi. Il ritorno a Bratislava di Hana, la protagonista del nuovo romanzo di Jana Karšaiová, autrice slovacca che vive da molti anni nel nostro Paese e scrive in italiano, Io non parlo russo (Feltrinelli, pp. 142, euro 16), è segnato da eventi destinati a porla di fronte a scelte, riflessioni, bilanci anche molto dolorosi. La giovane donna sarà costretta a misurarsi con quanto accaduto intorno a lei, ma saprà anche trovare le forme per trasformare il dolore e lo smarrimento in uno slancio d’affetto, in un impegno che ancora una volta la proietterà in una vita nuova, tutta da conquistare e costruire. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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