italvolley a reggio e a messina per preparare i prossimi europei

La nazionale italiana di pallavolo, guidata dall’allenatore Fefè De Giorgi, si prepara per i prossimi Europei con due amichevoli programmate a Reggio Calabria e Messina. La squadra, campione in carica delle ultime due edizioni dei Mondiali, disputerà queste partite per affinare la preparazione prima dell’importante torneo europeo. Le sfide si svolgeranno sulle due sponde dello stretto.

La Nazionale allenata da Fefè De Giorgi vincitrice delle ultime due edizioni dei Mondiali, giocherà sulle due sponde dello stretto amichevoli in vista dei prossimi Europei. L’annuncio della Fipav è arrivato ieri ed è stato accolto con soddisfazione nelle due città. Le amichevoli saranno giocate oltre che a Reggio Calabria e a Messina anche a Napoli, Modena, Torino e Milano. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 26 agosto quando la Nazionale alle 21 giocherà al “PalaCalafiore” contro Cuba. Due giorni dopo, a Messina (ore 20), si replicherà la sfida contro i cubani, mentre domenica 30 agosto, alle 21, sempre a Messina gli azzurri affronteranno il Brasile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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