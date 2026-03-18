Italia Boxe TV su Sportface TV | online i primi contenuti della sezione Fuori dal Ring

Italia Boxe TV, il canale ufficiale on demand della Federazione Pugilistica Italiana, ha aggiunto nuovi contenuti alla sezione “Fuori dal Ring” di Sportface TV. Tra i materiali disponibili ci sono la campagna #ProvaciConMe 2026, un video dedicato al Premio Giuliano Gemma e clip commemorative per il 110° anniversario della federazione. Questi contenuti sono ora accessibili online.

Italia Boxe TV è il canale ufficiale on demand della Federazione Pugilistica Italiana, ideato e prodotto in partnership con Sportface TV, la piattaforma OTT nata nel 2024 dalla collaborazione tra Sportface.it e la media company Nexting. Accessibile gratuitamente via web su tv.sportface.it e tramite l’app Sportface disponibile su iOS e Android, il canale ospita incontri, eventi, tornei, interviste e documentari dedicati alla noble art italiana. Attivo dallo scorso 2 marzo — giorno del 110° anniversario di fondazione della FPI — il catalogo si arricchisce oggi di una nuova sezione organica di contenuti on demand. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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