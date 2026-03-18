Italia 1 Final Destination è ormai un cult dell' horror

Italia 1 trasmette ormai da tempo il film Final Destination, che è diventato un punto di riferimento nel genere horror. La pellicola ha riscosso un grande successo tra il pubblico e si distingue per le sue scene ricche di suspense. La rubrica Tele...Raccomando, condotta da Klaus Davi, si concentra sui programmi televisivi, evidenziando chi sale e chi scende nella classifica settimanale.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Final Destination 5 ) Ennesima conferma per la notte horror di Italia 1 che col quinto capitolo della saga di Final Destination mantiene, anche grazie al sempre ottimo traino de Le Iene, una media vicina ai 300mila spettatori con punte dell’8% di share dall’una alle due e che, nelle scorse messe in onda, ha toccato anche picchi del 10%. Curioso che in un periodo come questo, funestato da guerre che già di per sé rappresentano un’attualità da film dell’orrore, si cerchi una valvola di sfogo simile. Tuttavia il motivo è, forse, da ricercarsi nella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italia 1, Final Destination è ormai un cult dell'horror Articoli correlati Leggi anche: Due cult dell’horror tornano al cinema: annunciate le date del nuovo Esorcista e Paranormal Activity Venom in live-animation da Sony: i registi di Final Destination Bloodlines al comando!Sony Pictures sta preparando un nuovo capitolo per il suo universo Venom, ma stavolta in versione live-animation. 3 curiosità su Final Destination che non conoscevi Tutti gli aggiornamenti su Final Destination Temi più discussi: Sport Mediaset - La Giornata; GUIDA TV 15 MARZO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI; Studio Aperto - Meteo.it; GUIDA TV 8 MARZO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI. Box Office Italia: Final Destination domina, weekend debole con incassi in caloUn nuovo fine settimana debole al box office, il più debole da inizio anno. Tra il 15 e il 18 maggio, infatti, l'incasso è stato di soli 2.325.322 euro (317.242 spettatori), Rispetto al precedente ... quotidiano.net Tra premonizioni e carneficine, ripercorriamo l'evoluzione della saga di Final Destination aspettando il nuovo capitoloDopo un silenzio lungo quattordici anni, il 15 maggio torna un nuovo capitolo dell’universo horror che ha contribuito a plasmare l’immaginario slasher: Final Destination: Bloodlines. È il sesto ... wired.it IN ARRIVO OGGI! Su #AmazonPrimeVideo il film Spin me round – Fammi girare Su #DisneyPlus il nuovo episodio della serie Paradise Su #HBOMax il nuovo episodio della serie Rooster Su #MediasetInfinity i film Amnesia, Final destination 5, Profumo - - facebook.com facebook