israele vuole decapitare il regime iraniano

Israele sta portando avanti un'azione mirata contro il regime iraniano, colpendo i principali leader del paese con una strategia ben definita. Le operazioni si susseguono in modo coordinato, eliminando figure chiave del governo e delle forze di sicurezza. Questa campagna, condotta con precisione, mira a indebolire le strutture di potere iraniane, senza coinvolgere altri attori esterni.

Israele sta portando avanti in Iran quella che viene definita una “strategia della decapitazione”. Il significato si spiega da solo: vuole uccidere tutti i leader del regime, per destabilizzarlo e portarlo al crollo. Parliamo soltanto di Israele, e non degli Stati Uniti che pure continuano a bombardare l’Iran, perché il governo israeliano di Benjamin Netanyahu è quello più convinto nel perseguire questa strategia, e quello che ha fatto le uccisioni più importanti: dalla Guida suprema Ali Khamenei nelle prime ore della guerra, ad Ali Larijani martedì, al ministro dell’Intelligence mercoledì. Israele sembra anche avere le migliori capacità di infiltrarsi nel regime iraniano, per individuare dove sono i suoi leader e ucciderli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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