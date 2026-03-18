Israele | Ucciso il ministro dell’Intelligence iraniano

Nella notte, Israele ha effettuato un raid aereo su Teheran con l’obiettivo di eliminare il ministro dell’Intelligence iraniano Esmaeil Khatib. Khatib, nominato nel 2021, ha ricoperto il ruolo sia nel governo di Ebrahim Raisi che in quello di Masoud Pezeshkian. L’attacco è stato diretto contro la capitale iraniana.

Nella notte Israele ha condotto un raid aereo su Teheran con l’obiettivo di eliminare il ministro dell’Intelligence iraniano Esmaeil Khatib, che nominato nel 2021 ha ricoperto l’incarico sia nel governo di Ebrahim Raisi che in quello di Masoud Pezeshkian. E l’attacco è andato a buon fine (dalla prospettiva di Tel Aviv): Israel Katz, ministro della Difesa, ha infatti affermato che Khatib «è stato eliminato». Del suo decesso si era parlato già dopo un raid del 28 febbraio, ma la notizia era poi risultata infondata. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane. Il profilo di Esmaeil Khatib, fedelissimo di Khamenei. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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