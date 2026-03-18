Israele uccide Esmaeil Khatib chi era il ministro iraniano dell’Intelligence | il suo ruolo

Da periodicodaily.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 marzo, Israele ha annunciato di aver ucciso Esmaeil Khatib, che ricopriva il ruolo di ministro dell’Intelligence iraniano, durante un attacco mirato a Teheran. L’operazione ha coinvolto un'azione specifica nella capitale iraniana, portando alla morte di Khatib. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali responsabilità o conseguenze immediate.

(Adnkronos) – Nuovo colpo duro all'Iran. Israele ha annunciato oggi 18 marzo l'uccisione Esmaeil Khatib, ministro dell’Intelligence iraniano, colpito in un attacco mirato a Teheran. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione di Khatib in un raid. L'annuncio è avvenuto durante una riunione sulla valutazione della situazione insieme al vicecapo di Stato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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