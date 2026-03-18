Israele uccide Esmaeil Khatib chi era il ministro iraniano dell’Intelligence | il suo ruolo

Il 18 marzo, Israele ha annunciato di aver ucciso Esmaeil Khatib, che ricopriva il ruolo di ministro dell’Intelligence iraniano, durante un attacco mirato a Teheran. L’operazione ha coinvolto un'azione specifica nella capitale iraniana, portando alla morte di Khatib. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali responsabilità o conseguenze immediate.

(Adnkronos) – Nuovo colpo duro all'Iran. Israele ha annunciato oggi 18 marzo l'uccisione Esmaeil Khatib, ministro dell’Intelligence iraniano, colpito in un attacco mirato a Teheran. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione di Khatib in un raid. L'annuncio è avvenuto durante una riunione sulla valutazione della situazione insieme al vicecapo di Stato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Israele ha condotto un raid aereo in Iran con l'obiettivo di eliminare il ministro dell'Intelligence iraniano Esmaeil Khatib durante la notte. Lo scrive il sito di Ynet. Secondo Iran International, testata dell'opposizione iraniana con sede a Londra, il raid è andato a - facebook.com facebook

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