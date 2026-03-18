Israele ha ucciso Ali Larijani, una figura di rilievo per il regime dei Pasdaran. L’azione ha comportato la perdita del centro decisionale per i Pasdaran, che già avevano subito un colpo con l’uccisione di Ali Khamenei. La notizia si diffonde mentre si intensificano le tensioni tra le parti coinvolte.

L’uccisione da parte di Israele di Ali Larijani per il regime dei Pasdaran è ancora più grave di quella di Ali Khamenei. Non smentita credibilmente dal governo iraniano, ma ufficialmente annunciata dal governo di Gerusalemme, questa eliminazione significa infatti che il vertice del potere iraniano è entrato in crisi, perché ha perso con questo leader, un incrocio tra i cardinali Richelieu e Mazarino, l’indispensabile ponte tra lo strapotere dei Pasdaran e l’altrettanto indispensabile prestigio ideologico degli ayatollah. Ma soprattutto questa uccisione dimostra che questo vertice rivoluzionario è infiltrato marcio dai referenti del Mossad. A... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Israele uccide Ali Larijani, e i Pasdaran perdono il centro decisionale

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