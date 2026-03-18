Ispirato al comportamento dei pinguini maschi il pebbling è la capacità di compiere piccoli gesti di attenzione

Il pebbling, ispirato al comportamento dei pinguini maschi, è la capacità di compiere piccoli gesti di attenzione verso il partner. Recentemente, sui social, si è discusso del fatto che suddividere i comportamenti di una persona in red flag o green flag non sia sempre utile. Tuttavia, si riconosce che ci sono atti positivi che si manifestano nelle relazioni di coppia.

S e, come molti sostengono negli ultimi tempi sui social, è vero che dividere tutti i comportamenti che la potenziale altra persona ha nei nostri confronti in red flag o green flag non è salutare, è altrettanto vero però che esistono comportamenti positivi in coppia. Uno di questi è il pebbling, ovvero il fare attenzione alle piccole cose, che in amore si traduce in avere dei “riguardi” e delle attenzioni quotidiane reciproci che non solo rafforzano la conoscenza ma cementificano il legame. La Sindrome di Parigi: quando la città dell’amore delude le aspettative X Leggi anche › L’amore e il tempo perso con la persona sbagliata Pebbling, in amore è il comportamento che hanno i pinguini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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