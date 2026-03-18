Iran Zelensky | La Russia ha guadagnato 10 miliardi nei primi 10 giorni di guerra

Il presidente ucraino ha affermato che la Russia ha incassato 10 miliardi di dollari nei primi dieci giorni di guerra, grazie all’aumento dei prezzi del greggio. Secondo le sue parole, questa somma è stata investita in armamenti utilizzati contro l’Ucraina. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui meccanismi di guadagno o sui soggetti coinvolti.

“La Russia ha guadagnato con la guerra” in Iran “10 miliardi nei primi 10 giorni solo con i prezzi del greggio”, “e tutto questo denaro viene investito in armi che impiega contro di noi. La Russia è molto interessata a questa guerra e il resto del mondo deve lavorare affinché finisca”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez al Palazzo della Moncloa a Madrid. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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