iran quanto costa la guerra al turismo

Il conflitto in Medio Oriente sta avendo ripercussioni dirette sul settore del turismo, con particolare attenzione all’Iran. La tensione ha causato l’interruzione di rotte aeree e ha influito sulla stabilità del traffico internazionale. I vettori del Golfo, che avevano registrato una crescita costante negli ultimi decenni, stanno affrontando le conseguenze di questa situazione, che ha interrotto il trend positivo.

Il conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti immediati su uno dei principali snodi del traffico aereo globale, interrompendo una fase di crescita che, per i vettori del Golfo, era stata continua negli ultimi decenni con l’eccezione della parentesi pandemica. La chiusura dello spazio aereo e l’instabilità legata agli attacchi hanno determinato una riduzione drastica dell’operatività, incidendo sia sui flussi turistici sia sui viaggi d’affari. I dati disponibili indicano un impatto esteso e trasversale. Dall’inizio delle ostilità, il 28 febbraio, sono stati cancellati oltre 58mila voli da e per il Medio Oriente, con circa sei milioni di passeggeri coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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